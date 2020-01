Lorenzo Insigne: “Questa vittoria è un punto di partenza”

IL RISCATTO DI LORENZO

Lorenzo Insigne finalmente può ritrovare il sorriso e guardare con più fiducia al futuro. «Questa vittoria deve essere un punto di partenza, era parecchio che non si vinceva in casa. Al di là del risultato abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, quello che ci chiede il mister. Ora dobbiamo recuperare energie e forze, tra tre giorni c’è un’altra partita importante», ha spiegato l’attaccante di Frattamaggiore. Parla da capitano, gioca da capitano: un trascinatore contro il Perugia negli ottavi di Coppa Italia, esattamente come sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio. Insigne sta ritrovando sempre più se stesso: Gattuso gli ha dato grande fiducia fin dal primo giorno e lo ha restituito al suo ruolo preferito di esterno sinistro del tridente di attacco. Nel 4-3-3, il modulo che esalta le sue caratteristiche, sta tornando a far rivedere i suoi numeri migliori e sta ritrovando la migliore condizione atletica. Una brillantezza fisica e mentale, Lorenzo sta ritrovando entrambe e i frutti si vedono con prestazioni convincenti dopo un lungo buio. Fonte: Il Mattino