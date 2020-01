Coppa Italia – Juventus-Udinese: Dybala trascina la Vecchia Signora

Mercoledì 15 gennaio ore 20:45

Juventus-Udinese 4-0 Higuain (J) 16′, Dybala (J) rig. 26′ 58′, D. Costa (J) rig. 61′

JUVENTUS: Buffon, Alex Sandro, De Ligt, Rugani, Danilo, Rabiot (Ramsey 72′), Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa (Cuadrado 63′), Dybala (Pjaca 75′), Higuain. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Coccolo, Matuidi, Pjanic, Ramsey, Pjaca, Cuadrado, Emre Can. Allenatore: Sarri.

UDINESE: Nicolas, De Maio, Nuytinck, Opoku, Ter Avest, Walace (Fofana 76′), Jajalo, Barak, Sema (Stryger Larsen 62′), Teodorczyk (Lasagna 46′), Nestorovski. A disposizione: Musso, Perisan, Stryger Larsen, Beçao, Troost-Ekong, Fofana, De Paul, Mandragora, Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Aureliano.

Ammoniti: Nuytinck (U) 60′

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 1′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 9′ con l’acrobazia di Higuain alta di poco sugli sviluppi di un corner. Al 16′ la Vecchia Signora sblocca il punteggio col Pipita che dialoga alla perfezione con Dybala e col destro deposita in rete. Al 25′ la Juve parte in contropiede e Bernardeschi servito davanti al portiere da Higuain si procura un penalty che Dybala trasforma incrociando alla perfezione col mancino. La squadra di Sarri fa girare palla senza rischiare nulla e al 41′ Bentancur lascia partire un diagonale che Nicolas in tuffo respinge contro il palo così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 juventino.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il tris juventino con la doppietta di Higuain che da due passi sfrutta una respinta corta di Nicolas sul tiro precedente di De Ligt ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR. Al 58′ Paulo Dybala controlla la sfera dal vertice dell’area e con un meraviglioso sinistro a giro toglie la ragnatela da sotto il sette siglando una rete strepitosa. L’arbitro Aureliano al 60′ assegna il secondo rigore del match alla Juve per un tocco di braccio di Nuytinck, dal dischetto parte Douglas Costa che spiazza Nicolas col mancino per il poker juventino. Al 79′ sugli sviluppi id un piazzato Rugani svetta più in alto di tutti ma di testa centra il palo così al triplice fischio la sfida termina col poker juventino.