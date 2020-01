Chiariello: “Chi non fa benissimo in campionato, fa bene in Nazionale”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Due novità di giornata, fresche dal mercato: l’Inter che aveva preso Biraghi come alternativa ad Asamoah, ora ha fatto uno scambio: Politano, bravo ma non utile nel sistema di gioco di Conte, ha preso Spinazzola che se sta bene fa la differenza sulla fascia. L’Inter con Eriksen si rafforza ulteriormente, però povero Mancini. C’era una fioritura di giovani, ma la Nazionale perde pezzi: Chiesa desaparecido, Insigne è nella stagione peggiore, Zaniolo si è rotto, Sensi e Barella pure. I pezzi migliori stanno venendo meno, ci sono buoni motivi per il CT di preoccuparsi: per fortuna c’è tanto tempo da fare, chi non fa benissimo in campionato, fa bene in Nazionale”.