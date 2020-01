Gaetano alla Cremonese per trovare minuti e continuità

Gianluca Gaetano è uno dei giocatori in procinto di lasciare Napoli a breve. Il centrocampista azzurro giocherà, infatti, i prossimi mesi della stagione in Serie B, alla Cremonese di Massimo Rastelli. Lo si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi. Il club lombardo, eliminato ieri dalla Coppa Italia ad opera della Lazio, ha praticamente chiuso l’affare per avere a Cremona il giovane e talentuoso giocatore partenopeo. La formula sarà, abbastanza prevedibilmente, quella del prestito. Gaetano, quindi, andrò il cadetteria alla ricerca di minuti e continuità. Molto stimato da Ancelotti ha esordito sia in Coppa Italia (nella scorsa stagione, contro il Sassuolo) che in Champions League (in questa stagione, contro il Genk). In campionato, però, quest’anno, non era mai stato utilizzato.