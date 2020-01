Gennaro Gattuso: “Deluso dal secondo tempo contro il Perugia”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa nel post-match contro il Perugia per analizzare la prova della squadra, in vista anche della sfida contro la Fiorentina. “Analizzando la partita contro il Perugia, bene nel primo tempo dove abbiamo meritato il doppio vantaggio, ma il secondo tempo non mi è piaciuto per niente. Non si è gestito meglio la palla, siamo calati fisicamente, perciò c’è ancora da lavorare in vista delle prossime sfide. Ancelotti? Ho letto tante inesattezze, lui per me è un padre calcistico, giornali e siti hanno riportato male il mio pensiero. Volevo dire che abbiamo cambiato tatticamente la squadra, ma non si è sminuito il suo lavoro. Sugli infortunati, mi auguro di riavere i difensori contro la Juventus. Koulibaly vuole giocare, ma deve assorbire la botta, perciò non lo voglio rischiare contro i viola. Per quanto riguarda Demme è un calciatore che sa pulire in mezzo al campo, positivo il suo ingresso in campo, adesso spetta a noi farlo crescere per inserirlo in mezzo al campo. Ospina e Meret? Il portiere colombiano sa impostare con i piedi per far ripartire l’azione. Sul ragazzo friulano è bravissimo tra i pali, ma un filino indietro con i piedi, crescerà anche su questo aspetto”.

La Redazione