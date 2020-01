Demme fa il suo esordio in maglia azzurra al San Paolo

ESORDIO DEMME

Applauditissimo il tedesco al suo esordio, in campo dopo venti minuti della ripresa al posto di Fabian Ruiz. Si piazza da playmaker davanti alla difesa e tocca molti palloni in costruzione provando quando può anche la verticalizzazione immediata. Inoltre riesce a sporcare la trama agli avversari intercettando passaggi pericolosi. Gli azzurri mantengono la compattezza con il passare dei minuti con un buon controllo della partita ma sono poche le vere e proprie fiammate offensive negli ultimi venti metri con Insigne che si mantiene il più lucido. E il Perugia si rende pericoloso con il colpo di testa di Iemmello che esce fuori di un soffio a Ospina battuto. A un quarto d’ora dalla fine entra Callejon al posto di Lozano per un maggior sostegno nella parte finale alla fase difensiva e gli ultimi dieci minuti per Allan al posto di Zielinski per rafforzare gli argini a centrocampo. Per il Napoli dopo l’incubo di tre ko consecutivi a Fuorigrotta stavolta ritrova gli applausi dei tifosi e finisce con il sorriso. Fonte: Il Mattino