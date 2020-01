Il Napoli si gode il successo contro il Perugia per 2-0, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter aggiorna in tempo reale. “Dries Mertens è tornato a Napoli. Come anticipato ieri da Gattuso si spera di recuperarlo per Napoli-Juventus”.

La Redazione