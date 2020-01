Pillole di mercato: dall’annuncio di Lobotka alle visite mediche per il nazionale del Kosovo, Rrahmani

Da limare gli ultimi dettagli per la firma e l’annuncio: lo slovacco Lobotka (diventato papà) è la seconda operazione del mercato di gennaio del Napoli, l’altro centrocampista centrale che entrerà in organico dopo il tedesco Demme. In uscita il giovane Gaetano che andrà a giocare in prestito: su di lui Frosinone e Cremonese. Il ds Giuntoli, dopo aver piazzato i colpi dei due playmaker richiesti da Gattuso per il suo 4-3-3, oltre che per le altre operazioni attuali, è già al lavoro anche per giugno: ulteriori importanti passi avanti per il difensore Rrahmani, operazione che sta per essere chiusa intorno ai 14 milioni. Poi le visite mediche e la firma per il 25enne nazionale del Kosovo che resterà in prestito al Verona fino a giugno e poi comincerà la nuova avventura in maglia azzurra. Continua il lavoro anche per chiudere con Amrabat del Verona, tutto fatto tra le due società: c’è invece ancora da trovare l’intesa con il centrocampista marocchino che vorrebbe l’inserimento di una clausola bassa nel contratto di 5 anni da sottoscrivere con il club azzurro. Fonte: Il Mattino