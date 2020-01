(Formazione) Napoli-Perugia, Lozano ed Elmas dal primo minuto. Cosmi con il 3-5-2

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la sfida valevole per gli ottavi di finale tra il Napoli e il Perugia. Sfida secca e in caso di parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Per il tecnico degli azzurri Gattuso non molti cambi di formazione, solo Luperto, Elmas e Lozano come cambi rispetto alla sfida contro la Lazio. Per la squadra umbra sarà 3-5-2, ovvero puntare molto sulla fase difensiva per lanciare in contropiede Iemmello e Falcinelli. Panchina infine per Callejon, Zielinski e Hysaj.

La Redazione