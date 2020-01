LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Perugia, formazione ufficiale degli azzurri

Premere f5 per gli aggiornamenti

Napoli – Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Lozano, Llorente, Insigne A disp. Meret; Idasiak, Tonelli, Allan, Demme, Gaetano, Callejon, Milik, Younes All. Gattuso

13,37 – Il twitter del Napoli mostra con quale maglia giocherà la squadra di Gattuso. Sarà la casacca azzurra.

13,35 – Sono arrivate in questo momento i pullman di Napoli e Perugia

13,28 – Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter anticipa le scelte che verranno fatte in attacco da Gattuso: “Due dei tre posti per il reparto offensivo Gattuso le ha fatte, saranno Lozano e Llorente”

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà l’ottavo di finale di Coppa Italia tra il Napoli e il Perugia. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso farà ampio turnover contro la squadra umbra per valutare al meglio la rosa a disposizione. Per il neo allenatore avversario Serse Cosmi, si augura una prestazione più che positiva, in vista poi del girone di ritorno di serie B. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

