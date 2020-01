Oggi al San Paolo inizia il Cosmi Bis sulla panchina del Perugia

L’AVVERSARIO

Non avrebbe potuto sognare esordio più grande di quello al San Paolo contro il Napoli in una gara dentro o fuori. Serse Cosmi sarà oggi per la prima volta sulla panchina del suo Perugia bis. Chiamato dalla dirigenza umbra una settimana fa per prendere il posto di Massimiliano Oddo, farà il suo esordio proprio questo pomeriggio, visto che il campionato di Serie B riprenderà solo nel fine settimana. Alla vigilia della gara di Coppa Italia ha subito scacciato ogni preoccupazione. «Non possiamo avere paura di giocare la palla nonostante l’avversario più forte e nonostante giochiamo in trasferta. Solo cosi possiamo raggiungere i nostri obiettivi. E non mi riferisco certo alla vittoria della Coppa Italia». L’effetto Cosmi ha portato a Perugia un entusiasmo che mancava da tempo. «Ho visto partecipazione, applicazione ed entusiasmo. Certo, in sei giorni non si può fare molto. Abbiamo cercato di toccare alcuni punti ma senza toccarne troppi. L’amichevole è indicativa ma fino a un certo punto. È coreografia. La partita resta l’essenza del calcio». Poi qualche indicazione di formazione. «Avrei voluto fare dei calcoli considerando il doppio impegno ravvicinato ma purtroppo alle defezioni che già conoscete si sono aggiunte quelle di Capone e Mazzocchi colpiti da attacchi influenzali. C’è invece Nicolussi Caviglia». Fonte: Il Mattino