IL TERZINO SINISTRO

Tutto ruoterà intorno a Ghoulam. Se dovesse partire il terzino algerino, che è seguito in Ligue 1, il club azzurro potrebbe sferrare l’assalto al greco Tsimikas dell’Olympiacos, operazione che potrebbe essere chiusa intorno ai 6 milioni. Resta lui in pole position come possibile nuovo arrivo a gennaio per la fascia mancina in difesa. Decisamente più indietro in questo momento Koutris, l’altro terzino greco dell’Olympiacos. Fonte: Il Mattino