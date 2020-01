Tonelli in uscita: Sull’ex Empoli due squadre di Serie A

Servirà tempo, forse, anche più di qualche giorno, ma alla fine, il matrimonio dovrebbe celebrarsi. Lorenzo Tonelli (29), difensore centrale del Napoli, non aspetta altro se non la chiamata giusta per mettersi in viaggio, di nuovo diretto verso Genova, sponda Sampdoria. Dopo la brusca frenata dei giorni scorsi, che aveva rimesso in corsa il Lecce, ieri c’è stata una nuova accelerata: la volontà delle parti è quella di portare a termine l’operazione, pur consapevoli che restano da limare diversi dettagli (il contratto è in scadenza tra un anno, nel 2021). Fonte: CdS