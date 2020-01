COPPA ITALIA – Napoli-Perugia 2-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli aveva l’occasione contro il Perugia in Coppa Italia di tornare a vincere e ci è riuscito con le due reti nel primo tempo. Mattatori della sfida Lorenzo Insigne, il capitano letale sui due rigori, l’altro protagonista è Ospina. Il portiere colombiano, dopo la partita contro la Lazio, si riscatta e para il rigore a Iemmello a fine primo tempo. I partenopei conquistano i quarti dove aspettano la vincente di Lazio-Cremonese. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Ospina 7 – Il portiere colombiano era in cerca di riscatto dopo l’errore commesso contro la Lazio e contro il Perugia risulta decisivo. Sicuro con i piedi e poi soprattutto para il rigore a Iemmello. Un pomeriggio davvero d’oro per l’estremo difensore colombiano.

Hysaj 6,5 – Se si esclude l’episodio del rigore, dubbio il mani in area, anche oggi il terzino albanese ha bissato la buona prova vista contro la Lazio. Bene in un paio di cross e perfetta diagonale nel primo tempo. Controlla bene in difesa, insomma sembra più a suo agio.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista polacco, si sta prendendo le chiavi del centrocampo del Napoli. Più sicuro dei suoi mezzi e come sempre cerca anche la via della rete. A tratti dovrebbe essere meno giocoliere, ma sta ritrovando la forma migliore.

Demme 6 – Il tedesco ex Lipsia è entrato in campo con la carica giusta, è chiaro che sono stati due soli giorni di allenamento, ma si è visto che è il calciatore che serviva al Napoli. Servono altre partite per vederlo all’opera.

Lozano 6 – Il messicano nel primo tempo è tra i più vivaci, cerca l’intesa con Lorenzo Insigne e sfiora la rete. Bravo nel conquistarsi il rigore dell’1-0. Nella ripresa cala, anche se cerca sempre di dare il massimo.

Insigne 7 – Il capitano per la terza gara di fila ha confermato dei buoni segnali. Freddo e glaciale dal dischetto, per il resto sempre sul pezzo e cerca l’intesa con i compagni, come con Lozano nella prima frazione.

Flop

Fabian Ruiz 5 – Lo spagnolo anche oggi ha confermato che davanti alla difesa patisce la posizione. Inizia con un tiro dal limite, ma perde molti palloni in mezzo al campo. Esce ma stavolta niente fischi da parte dei tifosi.

Llorente 4,5 – Se si esclude la sponda per il rigore procurato da Lozano, lo spagnolo ha davvero fatto male. Non prende un pallone in mezzo all’area e male con i piedi. Sembra davvero spaesato nel gioco del Napoli.

A cura di Alessandro Sacco