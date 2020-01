Gennaro Gattuso: “Ancelotti? Troppe inesattezze e mie frasi strumentalizzate”

Nel corso del post gara della Rai dopo Napoli-Perugia, è intervenuto il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso sulla vittoria della squadra. Ecco quanto evidenziato da “ilnapolionline.com”. “Nel primo tempo la squadra ha fatto quello che chiedo, poi nella ripresa la squadra è calata fisicamente, perciò sappiamo che la squadra deve ancora lavorare. Ancelotti? Vorrei precisare che per me Carlo è stato un padre calcistico, nessuna critica al suo lavoro, anzi massimo rispetto. Ho letto da giornali e siti troppe inesattezze e mie frasi sono state strumentalizzate. Era giusto che dicessi questo perchè sono corretto. Su Demme dico che lo si è preso per dare pulizia al gioco, visto che non sempre riusciamo a dare fluidità alla manovra. Per quanto riguarda il mercato aspettiamo Lobotka. Infine vorrei una squadra pensante, che sappia giocare il suo calcio, dare continuità nel corso della gara, anche dalle sfide contro Fiorentina e Juventus”.

La Redazione