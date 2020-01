SKY – Domani visite mediche per Rrahamani

Il Napoli non guarda solo al mercato di Gennaio, dove ha preso Demme e si attende solo il twitter per Lobotka, ma si pensa anche al futuro. Ormai si è ai dettagli per il difensore dell’Hellas Verona per Rrahamani dove arriverà in estate al club azzurro per 14 milioni. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio domani il giocatore del Kosovo dovrebbe svolgere le visite mediche a Villa Stuart per poi restare in Veneto fino a fine stagione. Per Amrbat invece ancora non risolto con i suoi agenti sulla durata del contratto e clausola.