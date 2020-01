Le punte azzurre non pungono, passo indietro rispetto al passato

ATTACCO A SECCO

Pericolosità offensiva mostrata dal Napoli nel secondo tempo all’Olimpico ma zero gol e l’ennesimo palo colpito, quello clamoroso di Zielinski, il 14esimo in Serie A, una cifra record. Un solo tentativo pericoloso di Milik dalla distanza negli ultimi minuti de match. L’attaccante polacco con 7 gol è il bomber della squadra con una media da record visto che ha giocato soltanto 10 partite in campionato (tre reti le ha messe a segno in Champions League contro il Genk per un totale di dieci stagionali in 13 partite). Ma Arek contro la Lazio ha fatto registrare un passo indietro e conferma di difettare ancora in termini di continuità. Fonte: Il Mattino