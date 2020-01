Il Napoli potrebbe cedere Llorente, mentre Callejon…

CRISI CALLEJON

L’esterno destro spagnolo è in scadenza di contratto e non ha rinnovato con il club azzurro, futuro ancora da decifrare anche il suo. Callejon dopo i segnali di miglioramento mostrati contro Sassuolo e Inter all’Olimpico contro la Lazio ha fatto registrare un passo indietro: poco brillante in fase offensiva, lontanissimo dai numeri realizzativi fatti registrare con Benitez e Sarri: in campionato è fermo al gol segnato nella prima giornata contro la Fiorentina. Una sola rete tra campionato e Champions League.

LLORENTE IN USCITA

A fine mercato di gennaio potrebbe uscire lo spagnolo Llorente, possibile per lui una destinazione in prestito: dopo una buona partenza, il gol al Liverpool in Champions League e i tre in campionato, ha giocato sempre meno e non è riuscito più ad incidere. Fonte: Il Mattino