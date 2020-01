Il Napoli avanza per Politano, ora la palla passa a Marotta

Il Napoli ha sempre come pallino l’esterno d’attacco dell’Inter Matteo Politano, sin dai tempi del Sassuolo, quando poi all’ultimo non andò in porto. Il laterale dei nerazzurri piace per il saltare l’uomo e il tiro dal limite dell’area, insomma elementi che Gattuso considera importanti. La società azzurra, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe avanzato l’offerta, prestito oneroso. Senza dimenticare la concorrenza del Milan che invece caccerebbe i soldi pur di averlo subito. Marotta darà a giorni la risposta, ma al momento sembra interlocutoria.

La Redazione