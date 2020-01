La Coppa Italia “conta”: Rino Gattuso sceglie il ritiro

Guardando indietro di un paio di mesi, si può dire che “il disastro”, in senso sportivo, sia cominciato a causa di un ritiro. Gli azzurri erano contrari, ma a quanto pare, è ancora quella una delle “soluzioni” di cui si vuole verificare il risultato. Stando a quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, avrebbe optato per il ritiro in vista di Napoli-Perugia. La gara di Coppa Italia, che per gli azzurri assume dunque un’importanza capitale, sarà infatti anticipata dalla permanenza a Castel Volturno da parte di giocatori e staff tecnico. Il ritiro per ritrovarsi e riflettere sugli errori, singoli e collettivi, che sono costati tre sconfitte su quattro. Dopo quella con gli umbri, il Napoli dovrà affrontare Fiorentina e Juventus.