CENTROCAMPO – Domani Demme contro il Perugia conoscerà i suoi nuovi tifosi

La Coppa Italia viene spesso in Italia vista con una certa diffidenza, in certi casi con la puzza sotto al naso, ma poi quando si arriva alle fasi finali, tutti la vogliono vincere. Il Napoli ci arriva con la voglia di prenderla seriamente, anche per dimenticare la sconfitta beffa contro la Lazio. Come riporta il CdS, probabilmente ci sarà il debutto di Diego Demme davanti ai suoi nuovi tifosi, anche se partirà dalla panchina. Per il resto Elmas sarà presente nel terzetto di centrocampo, da capire chi gli farà spazio.

La Redazione