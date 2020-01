Infortunio Demiral, lo stop potrebbe essere molto lungo

E’ stata una domenica…traumatica. Ed ha colpito in casa bianconera ed in casa giallorossa. Stamattina, Nicolò Zaniolo è arrivato a Villa Stuart dove, nel pomeriggio si sottoporrà all’ intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio. L’operazione sarà eseguita dal professor Mariani. Intanto, la Juve attende di sapere l’entità dell’ infortunio a Demiral. Sono previsti in giornata nuovi esami, ma si parla di legamento collaterale, il che potrebbe privare la capolista del giocatore per alcuni mesi. In chiave azzurra questo vorrebbe dire che il calciatore salterebbe la prossima sfida tra Napoli e Juventus del San Paolo