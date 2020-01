Ultime da Castel Volturno: Buone notizie per il Napoli

I ragazzi di Gattuso sono tornati a lavoro a Castel Volturno, dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio all’Olimpico hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri giocatori sul campo 1, dopo il riscaldamento hanno lavorato col pallone. In seguito lavoro tecnico individuale e seduta tecnico tattica. In chiusura partitina a campo ridotto 6 contro 6. Younes e Meret sono rientrati in gruppo. Prima apparizione di Diego Demme al Centro Tecnico per conoscere i nuovi compagni di squadra e la struttura di Castel Volturno.