Chiariello: “Non sopporto di costruire per forza di cose l’azione dalla difesa”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta del Napoli all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi: “Nel secondo tempo il Napoli ha preso pian piano il pallino in mano, ai punti la squadra di Gattuso meritava di vincere. Quest’anno stanno però capitando degli episodi assurdi che finiscono per decidere le partite e per penalizzare tutti. C’è, in particolare, questa moda orrenda, ovvero pensare che se uno dalla difesa butta via la palla fa un reato da codice penale: questa idea di voler costruire per forza di cose l’azione dalla difesa non la sopporto proprio. Il gol che il Napoli si è fatto da solo contro la Lazio è davvero da non credere”.