I top e i flop de Il Mattino: sarebbe ingeneroso guardare solo il risultato

Top/Flop – I numeri dicono che quella di ieri è la seconda sconfitta consecutiva, terza su quattro partite della gestione Gattuso. Ma sarebbe ingeneroso guardare solo il risultato. Perché dal punto di vista della prestazione il Napoli continua a mostrare evidenti passi in avanti. Dici poco, visto il momento drammatico che stavano attraversando gli azzurri recentemente. Senza un centrale su due di ruolo e con zero cambi a centrocampo ne viene fuori una gara macchiata solo dalla topica di Ospina (secondo errore di fila per un portiere del Napoli). Gattuso dovrà ancora lavorare, ma le basi siano state gettate. Certo, le prossime due di campionato sono contro Fiorentina e Juve, ma martedì arriva il Perugia in Coppa Italia: occasione ideale per ritrovare almeno un po’ di entusiasmo. Fonte: Il Mattino

4,5 OSPINA



6 HYSAJ



6 MANOLAS



6 DI LORENZO



5.5 MARIO RUI



6 ALLAN



5,5 FABIAN RUIZ



6 ZIELINSKI



5,5 CALLEJON



5,5 MILIK



6 INSIGNE

5 LLORENTE



sv ELMAS



sv LOZANO



6 GATTUSO