In Europa il Napoli è terzo in classifica per legni colpiti

La classifica in Europa – Il Napoli è andato a sbattere per quattordici volte in faccia al legno e c’è rimasto, sconcertato e un po’ disorientato: hanno fatto meglio (o peggio?) solo il Manchester City, che c’è riuscito in sedici circostanze, e l’Osasuna, che è arrivato a quindici, poi nei cinque campionati di riferimento d’Europa, non ce ne sono altre in grado di spingersi a tanto, sfidando la fortuna e rimettendoci. fonte: CdS