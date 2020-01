Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli inizia il 2020 con la sconfitta contro la Juventus”

NAPOLI-JUVENTUS 0-1

NAPOLI (4-3-1-2) – Idasiak; Zanoli (45’ Vrikkis), Tsongui (61’ Zanon), Virgilio, Manzi (C), Senese, Labriola (61’ Vianni), Zedadka, Palmieri (76’ Cioffi), Vrakas (45’ D’Onofrio), Sgarbi A disp. Mancino, Vrikkis, D’Onofrio, Zanon, Ceparano, D’Amato, Marrazzo, Mancino A., Cavallo, Vianni, Cioffi All. Baronio

JUVENTUS (4-3-1-2) – Israel; Bandeira, Dragusin (C), Vlasenko, Anzolin, Ranocchia, Leone (79’ Sekulov), Ahamada, Tongya, Moreno, Da Graca (79’ Gerbi) A disp. Garofani, Dadone, Riccio, De Winter, Francofonte, Abou Teher, Sekulov, Stoppa, Gerbi All. Zauli

Marcatori: 14’ Ranocchia (J)

Arbitro: Marco Ricci; Ass1: Giorgio Rinali di Roma 1; Ass2: Francesco Rizzotto di Roma 2

Note: Ammonito: Leone, Vlasenko e Gerbi (J); Virgilio, Vianni (N); Recupero: 0’ p.t.; 3’ s.t.

FRATTAMAGGIORE – Inizio di gara dove il Napoli di Baronio parte forte contro la Juventus, cogliendo la traversa su punizione con Vrakkas, decisiva la deviazione del portiere ospite Israel. Gli azzurrini cercano di fare la partita, ma i bianconeri al primo affondo passano, Ranocchia di tap-in batte Idasiak. Dopo lo svantaggio, ad eccezione di un paio di conclusioni di Palmieri, la Juventus ha il controllo del match. Prima coglie la traversa con Leone, poi Idasiak si oppone ad Anzolin, Ranocchia e infine su Da Graca, per il Napoli il punteggio al momento è un’affare, troppo poco per reggere l’urto degli avversari. Inizio di ripresa dove la partita cambia con gli azzurrini che pressano di più, anche se Tongya spreca da pochi passi. Per la squadra di Baronio è invece Sgarbi che con un tiro deviato finisce in angolo. I partenopei sono più reattivi e sfiorano il pari, ma Israel si supera su Palmieri, per la Juventus invece punizione che lambisce il palo con Ranocchia. La seconda frazione ha altri ritmi, partenopei più aggressivi, anche se è sempre Idasiak decisivo sul tiro da dentro l’area di Tongya. Il Napoli non è neanche fortunato, punizione di Cioffi che sibila il palo. Dopo tre minuti termina il match, dove gli azzurrini hanno giocato male nel primo tempo, meglio nella ripresa, ma è mancato il guizzo in zona gol. Prossimo turno domenica in trasferta sul campo del Pescara.

PARTITE PRIMAVERA

Genoa-Atalanta 0-3

Chievo Verona-Cagliari 0-3

Fiorentina-Sampdoria 2-2

Napoli-Juventus 0-1

Torino-Sassuolo 0-0

Roma-Pescara domenica ore 10,00

Inter-Empoli domenica ore 12,00

Bologna-Lazio domenica ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 40, Cagliari 31, Juventus 24, Inter e Roma 23, Genoa 21, Empoli e Torino 17, Sampdpria e Lazio 16, Bologna e Fiorentina15, Sassuolo 14, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9

Alessandro Sacco