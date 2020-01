L’onestà di Immobile: «Noi ci abbiamo creduto, ma il Napoli meritava il pari»

C’è voluto Ciro Immobile, un uomo da «scarpa d’oro», per spargere un pizzico di coraggio sul Napoli demoralizzato: 1-0, con cinismo, però poi arricchita da una carineria che può valere niente in classifica ma un bel po’ sul morale di una squadra a pezzi. «Ci abbiamo creduto ed è andata bene, in una gara nella quale vanno fatti soprattutto i complimenti al Napoli, che ha giocato bene, ha fatto veramente una gran partita ed avrebbe meritato il pari». Il pari, non il palo: il quattordicesimo, che ha lasciato il segno. Fonte: CdS