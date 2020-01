Corbo: “De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli dovrebbero spiegare perché…”

Il giornalista Antonio Corbo ha commentato il momento azzurro soffermandosi sugli errori individuali dei calciatori azzurri ma anche quelli dirigenziali: “Va approfondito il caso. Il presidente ma anche l’ad Chiavelli e il direttore sportivo Giuntoli dovranno capire perché uno dei migliori giovani italiani, il portiere gioiello di Ancelotti, sia in regresso. Da insidioso rivale di Donnarumma a qualche flop, perché non migliora? Strano perché l’unico inamovibile dello staff tecnico è stato ancora l’istruttore dei portieri. Non sono disponili Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mertens, Younes ed ora Meret nella più affollata infermeria italiana. Quel che resta del Napoli mostra dignità e progressi. Ma distribuisce gol come coriandoli in una stupida allegria che rischia di falsare una stagione”.