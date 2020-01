Tre big match, solo Lazio/Napoli è dove appare una netta differenza

Lazio-Napoli è la partita dove la differenza appare più netta. Da una parte una squadra ricca di talento, di gioco e soprattutto di convinzione, capace di vincere di nuovo in pieno recupero a Brescia, senza Luis Alberto e Lucas Leiva, ovvero il genio e l’equilibrio; dall’altra un gruppo di giocatori che non ha più la forza di ritrovarsi, giocatori smarriti e impauriti che Gattuso sta cercando di rimettere insieme, ben sapendo che il problema non è solo tecnico, non è solo tattico e non è solo atletico, il problema è nella testa della società e nella testa dei giocatori.

Il Napoli ha vinto una sola volta nelle ultime 10 partite di campionato, la Lazio arriva da 9 vittorie di fila in campionato, può bastare per stabilire la differenza. La Lazio è la squadra più bella, più armoniosa del campionato insieme all’Atalanta. Un tempo di questo ristretto gruppetto faceva parte anche il Napoli… Fonte: CdS