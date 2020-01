Ospina scalda i motori: Sarà lui a difendere la porta azzurra

CASTEL VOLTURNO

Meret avvertiva ieri ancora dolori al fianco sinistro per la botta presa contro l’Inter, un fastidio che si è trascinato tutta la settimana. E così il portiere per motivi precauzionali ha svolto solo palestra, dopo essersi allenato già per due giorni a Castel Volturno in maniera ridotta. Non è stato convocato da Gattuso per la trasferta contro la Lazio. L’ex numero uno dell’Udinese, reduce dalla prestazione negativa contro l’Inter con l’errore commesso sul tiro di Lukaku in occasione del secondo gol dei nerazzurri. Tornerà a disposizione contro la Fiorentina.

TOCCA A OSPINA

In porta all’Olimpico, quindi, toccherà a Ospina, il nazionale colombiano alla prima partita con il nuovo allenatore. «Meret ha commesso un errore, come altri giocatori: è il titolare, non cambia niente, ma viene da due giorni che non si è allenato. Siamo una squadra, con Ancelotti giocava due partite Meret e una Ospina: ho due portieri validi. Anzi tre perché Karnezis è molto bravo e valutiamo gara dopo gara», le parole di Gattuso in conferenza stampa, prima dell’allenamento di rifinitura e della scelta dei convocati. Spazio a Ospina, quindi, al secondo anno a Napoli, un portiere esperto, una sicurezza tra i pali, abile con il gioco di piedi.

Da questo punto di vista molto utile per quello che è il gioco di Gattuso che prevede l’uscita dal basso. Il secondo portiere sarà Karnezis che dovrebbe essere titolare nel match di coppa Italia di martedì contro il Perugia. Da terzo portiere per il match contro la Lazio è stato convocato il giovane Daniele della Primavera. Fonte: Il Mattino