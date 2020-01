Intorno alle ore 14,00 sono terminate le visite mediche per il centrocampista Stanislav Lobotka, ex ormai del Celta Vigo. Ora il calciatore slovacco si avvierà alla Filmauro per la firma del contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni in maglia azzurra e con un ingaggio da 1,8 milione a stagione. Il giocatore è apparso sorridente e disponibile verso i tifosi che si è concesso a foto e selfie.

La Redazione