Sarri:”La Roma ha giocatori tecnici ,noi vogliamo continuità”.

Le parole di Maurizzio Sarri,tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro la Roma:

“Abbiamo grandi giocatoti in avanti e dobbiamo sfruttare questo potenziale.Ronaldo e Dybala sono più esterni che fanno ottimi scambi.Manca un riferimento in più in avanti e all’occorrenza Higuain fa il suo.Sappiamo che andremo a Roma e troveremo un avversario forte .La Roma ha giocatori tecnici e veloci,ma noi scendiamo per vincere ed avere continuità”.