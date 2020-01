Questo è l’intervento del giornalista Paolo Del Genio sulla sfida Lazio-Napoli:

“La partita di oggi di certo non sarà facile per il Napoli.Pero’ bisogna andare in campo con la giusta mentalità ed essere positivi.Importante non avere dei cali come si è visto nelle ultime uscite.La Lazio dovrà fare a meno di Correa,ma Inzaghi potrà contare su Caicedo che quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto”.