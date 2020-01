Serie A 19° giornata,Cagliari -Milan:Rossoneri tornano alla vittoria!

Serie A 19° giornata,Cagliari -Milan:

E’ il Milan per primo a rendersi pericoloso con Theo Hernandez.Il terzino dopo aver ricevuto un passaggio mira sulla sinistra della porta, ma trova Olsen che devia in angolo.Sempre rossoneri pericolosi,stavolta con Ibrahimovic.Lo svedese di testa impensierisce il Cagliari ma anche in questo caso la palla va in angolo.Dagli sviluppi del corner ci prova Romagnoli che manda il pallone fuori di poco .Il Cagliari si fa vedere con Nandez.L’argentino si libera bene e lascia partire una conclusione da fuori area,ma Donnarumma è attento e para.Super inizio ripresa per gli uomini di Pioli che trovano il gol del vantaggio con Leao ,il quale con un tiro deviato spiazza il portiere.Il Cagliari non è entrato mentalmente in campo.Infatti arriva il raddoppio siglato da Ibrahimovic,che servito al centro da Hernandez manda la palla sul secondo palo .Padroni di casa non riescono a costruire .Dopo sei minuti di reupero arriva il triplice fischio.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (76′ Ionita), Cigarini, Rog (76′ Castro); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (69′ Cerri). All. Maran

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria (73′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (64′ Bonaventura); Ibrahimovic, Leao (90′ Rebic). All. Pioli

Ammoniti: Cigarini (C), Nandez (C), Pellegrini (C), Bennacer (M)