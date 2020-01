Il Napoli ha proseguito la preparazione in vista della sfida di domani allo stadio Olimpico, fischio d’inizio alle ore 18,00, contro la Lazio. Per Gattuso vera emergenza, oltre a Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam, out anche Meret e per influenza Younes. Nella lista il portiere classe 2002 Antonio Daniele.

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski

La Redazione