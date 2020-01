Ritiro? Quella volta che a mediare fu Maggio!

Dall’intervista rilasciata da Maggio al CdS

Di Maggio capitano del Napoli si ricorda ancora di quando sventò un ritiro…

«C’era Benitez, si viveva un momento particolare, sono riuscito a mediare con il presidente De Laurentiis, non avrebbe giovato a nessuno andare in ritiro. Quest’anno al Napoli è andata diversamente».

Al Benevento, invece, il presidente Vigorito è il primo ad andare in ritiro con la squadra.

«E la sua presenza, in ritiro come alle partite, è fondamentale. Lo vedo come un padre, sta spesso con noi, parliamo di tante cose oltre che di calcio. Per i giovani, o per chi ha qualche anno in più come me, un consiglio giusto fa sempre bene».