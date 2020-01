Allan sul mercato del Napoli: “Più siamo, meglio è!”

Con ordine: la Lazio, la Coppa Italia e il mercato dei centrocampisti. Un bel tris d’assi, quello che Allan cala sul tavolo del Napoli. Perché nel calcio, come nella vita, esistono le priorità: «Cominciamo a pensare alla partita dell’Olimpico: loro sono reduci da un periodo di grande fiducia, ma bisogna cercare i tre punti». Tradotto: vogliamo vincere. Bene. Un concetto che fa rima con quello che, insieme con la scalata alla zona-coppe in campionato, è diventato il grande obiettivo del club: la coppa. E martedì si comincia con il Perugia: «Possiamo arrivare fino in fondo e regalare una gioia ai tifosi». Olé. E in quest’ottica, gli arrivi di Demme e Lobotka non potranno che dare energia e alternative a Gattuso. A centrocampo, ovviamente, il regno dell’uomo di Rio. «Sono i benvenuti: più siamo e meglio sarà». No, lui non ha paura della concorrenza.

Fonte: CdS