Ultime da Formello, Correa non partirà dal 1′: le scelte di Inzaghi

La Lazio lavora per preparare la sfida di domani alle ore 18:00 contro il Napoli all’Olimpico. I ragazzi di Inzaghi hanno svolto la rifinitura a Formello con Lulic che non è al meglio ma stringerà i denti per esserci. Jony, reduce da un duro colpo alla caviglia, farà parte comunque dei convocati. Mentre Parolo non ci sarà a causa della squalifica di un turno inflittagli dal Giudice Sportivo.

In difesa dovrebbe giocare Luiz Felipe, che ha vinto il ballottaggio con Patric, con la coppia Acerbi-Radu. A centrocampo ripristinato il trio Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, mentre sulle corsie esterne Lazzari e Lulic. In attacco Correa non ce la fa, oggi ha svolto lavoro differenziato, e partirà dalla panchina, giocheranno Immobile e Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Cataldi, Berisha, Jony, Anderson, Adekanye, Correa. Allenatore: Inzaghi.