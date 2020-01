Antonio Corbo: “Le curve non si possono sentire all’altezza di De Laurentiis”

Ieri sera alla trasmissione di Tv Luna “Globuli Azzurri” condotta da Samuele Ciambriello, è intervenuto il redattore di Repubblica Antonio Corbo. “In questo mercato il Napoli ha bisogno di due centrocampisti e di un terzino sinistro. Mister Gattuso ha trovato una squadra con le gomme sgonfie ed ora bisogna mettersi in carreggiata. Tornando alla partita contro l’Inter la squadra si è consegnata e i piani tattici sono saltati. Manolas? Ha ragione quando non è colpa solo sua e di Koulibaly ma di tutto il gruppo. Su Gattuso noto che è un allenatore che ha voglia di apprendere, però sa trasmettere il furore agonistico. Sull’ammutinamento dico che è una ferita ancora aperta, giusto che il club dia l’esempio, stessa cosa che dovrà fare con le curve, loro non si possono sentire alla pari del presidente. Per quanto riguarda la Lazio, mi auguro che domani si dimostri più umana”.

La Redazione