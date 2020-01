Demme: leader nel campo dei videogiochi e in quello reale

LE VISITE

Quattro ore di controlli e test (dalle 10 alle 14) superati senza problemi dal mediano tedesco di origini calabresi, che hanno messo in risalto uno stato di forma niente male. Elemento che avrebbe aumentato non poco le probabilità di un suo impiego contro i biancocelesti, se il trasferimento si fosse perfezionato per tempo.

PROFILO

Demme ha giocato sempre e solo in Germania, ma nel suo cuore c’era già un pizzico di Italia: suo padre Enzo è di origini calabresi. In questa stagione sono 24 le presenze, arricchite da un gol tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Lega. Centrocampista di quantità, impiegato in passato anche sulle corsie esterne, si distingue per corsa, qualità e personalità. Un lottatore che non ha mai nascosto la stima per Gattuso: «Mi piace il suo gioco aggressivo e la sua grinta, la volontà di dare sempre tutto per la squadra fino a trascinarla», le sue parole. In attesa di portare a termine anche l’operazione Lobotka, il Napoli sta per mettere a segno il primo colpo del mercato invernale. Un’operazione da circa 15 milioni di euro. Bravo con i piedi, ma anche con il controller: è stato inserito dal Lipsia tra i componenti della formazione che ha rappresentato il club nella Bundesliga, torneo virtuale che mette a confronto le migliori 11 squadre tedesche. Un leader nel campo dei videogiochi e in quello reale che Gattuso vuole utilizzare al più presto, a partire dalla prossima settimana. Fonte: Il Mattino