L’arrivo di Demme aiuterà il centrocampo azzurro, ma soprattutto…

IL GLADIATORE

Tra i tre veterani, Allan è quello che forse rischia meno. Per-ché in questo momento è quello più in forma, ma non solo. Dopo aver superato qualche mese di difficoltà sia fisica che mentale, il brasiliano è tornato a essere la chiesa al centro del villaggio. Il gol contro il Sassuolo nell’ultima gara del 2019 è stata la cartina al tornasole di una condizione in continua crescita. Anche contro l’Inter si è visto in palla e sempre combattivo. Incisivo nei contrasti ma anche molto lucido nella gestione del pallone. Pochi dubbi: lui sarà uno di quelli che maggiormente beneficerà dell’arrivo di un regista di ruolo come Demme perché si sentirà sgravato degli ulteriori compiti in fase di costruzione e potrà a tornare a essere libero a tutto campo come quando se la spassava al fianco di Jorginho nella mediana a tre di Sarri. Diverso, invece, il discorso relativo a Fabian e Zielinski che più probabilmente si giocheranno una maglia da titolare, soprattutto nelle partite dove il Napoli avrà bisogno di contenere ed essere meno scoperto.