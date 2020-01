Allan: “Non meritiamo questa classifica, sul mercato…”

NIENTE POSTO FISSO

Dal posto fisso all’incertezza di una maglia da titolare, questo il sentimento che inevitabilmente anima i centrocampisti azzurri che però troveranno anche nuovi stimoli. «Sono tutti i benvenuti», ha detto con fermezza Allan ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Demme lo accoglieremo a braccia aperte, più ne siamo e più è contento l’allenatore. Speriamo diano una grossa mano a tutti noi. La società è intelligente, sa cosa chiedere Gattuso. Se hanno scelte lui vuol dire che sarà importante per noi. Spero che Demme possa trovarsi bene, siamo un gruppo sano e siamo contenti del suo arrivo, quando si concretizzerà». Insomma, un’accoglienza che si prospetta rosea per il centrocampista tedesco di origini calabresi.

«La partita contro l’Inter è stata buona, abbiamo creato tanto. Siamo in un periodo di sfortuna un po’ particolare, dobbiamo cercare di rimediare. Stiamo lavorando con tanta voglia ed entusiasmo, per uscire quanto prima da questo momento difficile». Parole accorte quelle di Allan che a 29 anni ha ancora tanta voglia di stravolgere la storia azzurra in questa stagione che sembra maledetta. «Questa squadra non merita questa classifica, stiamo lavorando benissimo. Siamo una squadra di qualità, siamo un bel gruppo. Sappiamo che possiamo far meglio e vogliamo farlo. Con Gattuso possiamo uscire da queste difficoltà». Poi occhio al prossimo avversario.

«La Lazio viene da un momento di fiducia. Noi andiamo lì per fare la nostra partita. Dobbiamo pressare e soffrire, perché loro hanno qualità. I tacchetti li abbiamo controllati! È solo sfortuna. In Champions League dobbiamo solo pensare a vincere e non alla classifica. Cerchiamo i tre punti. Proviamo a fare una serie di vittorie e poi tireremo le somme. Il Barcellona è forte ma non abbiamo paura».

Allan ha le idee chiare e sa che con quest’abbondanza a centrocampo tutti potranno avere maggiori possibilità di recuperare e farsi trovare pronti al momento giusto. L’accoglienza per Demme è già pronta, ma la porta per i nuovi acquisti sarà sempre aperta. D’altra parte i grandi club sono quelli che sanno gestire le energie ma anche le ampie rose a disposizione. Ora la palla passa inevitabilmente a Gattuso: ma chi meglio di un ex mediano come lui sarà in grado di utilizzare al meglio un’abbondanza vasta proprio a centrocampo. Fonte: Il Mattino