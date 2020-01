Ultime Lazio – Correa in dubbio per la sfida contro il Napoli. Ottimismo per Lulic

La Lazio continua la preparazione a Formello, in vista della sfida contro il Napoli di sabato alle ore 18,00 allo stadio Olimpico. Il tecnico Simone Inzaghi rischia però di non contare sul “Tucu” Correa, ancora per problemi fisici che lo attanagliano dalla sfida di Brescia, quindi resta in dubbio. Più ottimismo invece per il capitano Lulic, secondo il CdS, si allena a parte, ma dovrebbe rientrare in gruppo già da oggi. Invece quasi out i laterali Jony e Marusic, mentre Radu ce la dovrebbe fare.

La Redazione