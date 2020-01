Infermeria azzurra: a Roma con due pezzi da 90 fuori squadra. Si tenta un recupero

A Roma sarà Lazio/Napoli. Tutto gira intorno a Kalidou. Koulibaly, lui, l’uomo che tiene sul filo Gattuso in vista della delicata trasferta in programma sabato allo stadio Olimpico contro la Lazio. La storia è la medesima degli ultimi giorni: il difensore sta provando a recuperare dal problema muscolare rimediato con il Parma – distrazione al bicipite femorale della coscia destra – e ha anche cominciato a lavorare un po’ in campo, però il principio non cambia: non sarà rischiato inutilmente, come già ragionato con l’Inter. Molto, insomma, dipenderà dalle risposte che darà oggi in allenamento ma anche dalla sua stessa valutazione: al momento resta in dubbio per il viaggio nella Capitale. Se non recupererà, con Maksimovic ancora fuori uso, il tecnico azzurro dovrà decidere se riproporre la coppia Manolas-Di Lorenzo o rilanciare Luperto al fianco di Kostas il greco.

Fuori causa anche Mertens, partito sabato per il Belgio per un ciclo di terapie: Dries, fermo per un fastidio agli adduttori, sarebbe dovuto rientrare ieri ma resterà ancora ad Anversa a curarsi nel centro del fisioterapista della sua Nazionale. Il tridente, insomma, sarà confermato anche con la Lazio: Callejon, Milik, Insigne.