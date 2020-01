L’arrivo di due centrocampisti mette in uscita Gaetano

C’è quasi la certezza che ad arrivare saranno due centrocampisti, il che rende necessario cedere. Il primo indiziato a partire può essere Gianluca Gaetano che dopo l’addio di Ancelotti vede ridursi sempre più le sue possibilità di trovare spazio. Sul baby centrocampista del Napoli cono gli occhi molto interessati di due club di serie B come Cremonese e Cosenza. Molto probabile allora che Gaetano possa lasciare Napoli – seppur solo in prestito – in questa finestra di mercato con l’idea di andarsi a fare le ossa altrove. Anche Lorenzo Tonelli (che fin qui non ha giocato nemmeno un minuto) è in lista di sbarco: sul centrale del Napoli c’è la Sampdoria che vorrebbe riportarlo a Genova (dove ha giocato proprio lo scorso anno) per sostituire Ferrari vittima di un brutto infortunio proprio in queste settimane.

Fonte: Il Mattino