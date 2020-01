ATTACCO – Mertens resta in Belgio, tridente identico anche contro la Lazio

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Lazio di sabato alle ore 18,00, ma i problemi per Gattuso non mancano. Oltre alla situazione di Koulibaly, ancora in dubbio per sabato, c’è anche Dries Mertens che non rientrato dal Belgio. Il calciatore fiammingo era partito sabato per i problemi all’adduttore, ma è rimasto in patria per altri accertamenti. Il tridente per sabato sarà identico a quello visto contro l’Inter: Callejon, Milik e Insigne.

La Redazione