Fabian Ruiz, sotto la media, ma in copertina sul mercato

La stagione di Fabian Ruiz è decisamente sotto la media, ma le grandi lo hanno messo nel mirino. Le big di Spagna e dunque il Real e il Barça, poi, Oltremanica, gli occhi del City. Nel calcio succede, tutto è possibile, anche il tentennamento dinanzi a un’offerta importante. Importantissima. Il club azzurro quantifica ciò in 180 milioni di euro. Fabian è stato uno dei giocatori che ha maggiormente accusato e sofferto le conseguenze del caos, fino a ritrovarsi coperto da una pioggia di fischi impietosi in occasione della sostituzione decisa da Gattuso in coda alla partita con l’Inter. In campo, insomma, è a caccia di una svolta: meglio se rapida, considerando l’imminente affollamento del centrocampo post mercato. Ruiz resta comunque in copertina. Soprattutto in Spagna: con la Roja gli va di lusso, sì, e così il Real Madrid e il Barcellona hanno cominciato seriamente a prenderlo di mira dando vita a un Clasico inedito. Con il terzo incomodo di nome City. Nel frattempo, la trattativa per il rinnovo prosegue: le parti discutono, hanno parlato e continueranno, fermo restando che le prestazioni di questo periodo non giustificano enormi entusiasmi. Pazienza e applicazione. E poi, paletti: perché il club di De Laurentiis non prescinde dalla clausola rescissoria valida per l’estero. Quella da 180 milioni di euro: monstruosa anche quella.

CdS