R.N.V. – Mario Merati: “L’Italia di Betolini è il simbolo di compattezza”

Martedì sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto il redattore di calciodonne.it Mario Merati. “Da questo sabato tornerà il campionato di serie A femminile, dopo la sosta per le festività natalizie, dove la Juventus è sempre la squadra da battere. Anche questo campionato mi piace dal punto di vista tecnico, buone squadre, anche se c’è un aspetto che mi preoccupa. Purtroppo dal punto di vista economico, si è creata una forbice tra le più forti e quelle di seconda fascia. Questo aspetto alla lunga potrebbe pesare. L’Empoli Ladies? E’ ben allenata ed ha dimostrato che se la può giocare contro le più forti, contro il Milan test importante per capire il suo stato di forma. In serie B il Napoli femminile al momento si sta confermando una buona squadra, mentre il San Marino accademy è la sorpresa di inizio stagione. Quando ci sarà lo scontro diretto sarà decisivo per l’evolversi del campionato. Il mondiale in Francia a livello mediatico è sicuramente stato importante per la crescita del movimento in Italia. Le azzurre hanno dimostrato una grande compattezza di squadra, oltre che ben allenate dal c.t. Milena Bertolini, che la conosco dai tempi della Reggiana. Quando non sei la più forte, cerchi di sopperire con altri fattori, come succedeva a me quando ero come dirigente del Fiammamonza”.

La Redazione