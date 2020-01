Diego Demme con l’Italia e il Napoli nel proprio destino

DESTINI INCROCIATI

Tutto vero, invece. Secondo una sorta di magica alchimia Diego Demme e il Napoli si sono trovati, anzi ritrovati. La prima volta è stata nel febbraio 2018 quando con il Lipsia il centrocampista tedesco aveva fatto visita agli azzurri nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Una vittoria netta che consentì alla squadra della Red Bull di ipotecare un posto agli ottavi. La prima volta al San Paolo non si scorda mai, tanto più che per Diego Demme Napoli occupa una parte non da poco del suo cuore. Non a caso ci viene spesso per le vacanze, da ultima quelle del capodanno 2020. Napoli, certo, ma l’Italia tutta.

In garage nessuna Mercedes di lusso, ma semplicemente una 500 del 1972, sul comodino i libri di Saviano e in tv una vera e propria fissa per la serie Gomorra. Su Instagram, poi, segue i profili ufficiali di Napoli, Lazio e Fiorentina (le tre squadre che negli ultimi tempi sono state sulle sue tracce), due pizzerie del Lungomare e ovviamente l’attore Salvatore Esposito (Genny Savastano di Gomorra). Insomma: indizi che non potevano portarlo lontano da Napoli, nel destino. Fonte: Il Mattino